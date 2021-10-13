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Pandora Papers: президенту Чилі Себастьяну Піньєрі загрожує імпічмент

13/10/2021 17:20

У середу, 13 жовтня, чилійські опозиційні депутати ініціювали процедуру імпічменту президента Себастьяна Піньєри через можливі порушення при продажу гірничодобувної компанії після того, як у розслідуванні Pandora Papers з’явилися нові подробиці угоди.

Про це інформує Reuters.

Генпрокурор Чилі Хорхе Ебботт заявив, що почне розслідування можливих звинувачень в корупції та хабарництві, а також податкових порушень, пов’язаних з продажем гірничодобувної компанії.

Серед них є документи, які описують операцію з продажу в 2010 році копальні Домінга, великого проєкту з видобутку міді і заліза в Чилі. Тоді бізнесмен-мільярдер Піньєра був на самому початку першого президентського терміну.

Розслідування Pandora Papers викликали суперечки в Чилі. Продаж раніше був розглянутий і відхилений судами в 2017 році.

Один із ініціаторів процедури імпічменту, лідер соціалістів Хайме Наранхо заявив, що Піньєра “відкрито порушив Конституцію (…) серйозно підірвавши честь нації”.

Себастьян Піньєра відкинув звинувачення і стверджує, що всі деталі контракту вже були розглянуті в досьє і жодних порушень не було виявлено.

Скандал виник у Чилі напередодні президентських та виборів до законодавчих органів, які відбудуться в листопаді.

Відповідно до чилійських законів, питання про імпічмент спочатку обговорює депутатська комісія, що складається з п’яти осіб.

Якщо вона вирішує дати хід конституційному звинуваченню, його виносять на розгляд Палати депутатів. Якщо пропозиція про імпічмент підтримає більшість членів нижньої палати, голосування по ньому також повинна буде пройти в Сенаті. Там для відставки глави держави конституційне звинувачення повинні підтримати дві третини законодавців, проте у чилійській опозиції без підтримки членів проурядового альянсу немає такої кількості сенаторів.

Для просування процесу імпічменту потрібно 78 голосів у нижній палаті депутатів Нацкогресу Чилі.

Як відомо, Pandora Papers – розслідування Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, що розкривають офшорні операції за участю глобальних політичних і ділових діячів.

Документи нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників.

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