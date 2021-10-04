Єврокомісія виступила за прозоріше оподаткування через звіт Pandora Papers

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Європейська комісія виступає за прозорість питань оподаткування та міжнародну боротьбу з ухилянням від податків у зв’язку з оприлюдненим розслідуванням Pandora Papers.

Про це в понеділок, 4 жовтня, заявив представник Єврокомісії на щоденному брифінгу у Брюсселі, передає “Європейська правда”.

“Ми бачили повідомлення у ЗМІ щодо розслідування Pandora Papers. Єврокомісія є дуже проактивною у справі боротьби з ухилянням від сплати податків. Вона має амбітний порядок денний зі збільшення прозорості оподаткування і боротьби з ухилянням від сплати податків“, – сказав він.

Він пояснив, що в Європейському Союзі багато зроблено в цій сфері, “але необхідно робити більше”.

Водночас у Єврокомісії відмовилися коментувати конкретні випадки, що згадуються в розслідуванні, в тому числі дані щодо прем’єр-міністра Чехії.

Як відомо, Pandora Papers містять дані про нібито причетність ряду світових лідерів до офшорних схем. У розслідуванні фігурують понад 35 чинних та колишніх політиків, а також 400 чиновників з близько 100 країн. У розслідуванні США названі найбільшим податковим притулком.

Зокрема документи Pandora Papers частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників.

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