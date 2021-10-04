СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2460010 +4821
Летальні випадки:
56889 +114
Одужали:
2264523 +1116
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 12966892 (+16214). Оновлено: 08:13 04.10.2021
Home / Україна / Межа закону / Венедіктова зреагувала на фільм-розслідування “Офшор 95”

Венедіктова зреагувала на фільм-розслідування “Офшор 95”

04/10/2021 09:12

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова переглянула фільм-розслідування “Офшор 95” про можливий зв’язок фірм Зеленського і Коломойського і натякнула, що “достовірність матеріалу – черговий знак питання”.

Відповідний допис вона опублікувала на сторінці у ФБ у понеділок, 4 жовтня.

Вона зазначила, що “як юрист і людина, що займає посаду Генерального прокурора”, не має права робити будь-які коментарі щодо цього і давати оцінки запропонованій глядачеві екранізації.

“Єдине, що можу сказати – лише те, що будь-якого роду інформація, що має стосунок до діяльності “Приватбанку”, давно перебуває в розпорядженні наших колег із НАБУ, перевірялась раніше, і перевіряється зараз практично “під мікроскопом”. Іншими словами, для працівників правоохоронної системи весь цей матеріал не став і не міг стати сюрпризом. Детективи НАБУ (в рамках своїх коментенцій і обмежень щодо нерозголошення таємниці слідства) популярно пояснили своє бачення. Достовірність матеріалу – черговий знак питання. Юристи, вибачте, сприймають матеріал юридично, а не сценічно”, – написала Венедіктова.

Генпрокурорка наголосила, що саме вона взяла відповідальність зсунути з мертвої точки розслідування кримінальних проваджень про орбіту “Приватбанку”.

“Аудиторія вже не згадає всі подробиці і складнощі, з якими ми зіштовхувались: від небажання або, якщо хочете, страху правоохоронців приймати процесуальні рішення, до серцевих нападів у експертів. Артем Сергійович Ситник та Максим Олександрович Грищук добре розуміють всю “підноготну” сказаного”, – написала генеральна прокурорка, заявивши, що натяки про це в сюжеті – “чиста спекуляція”.

“Вже не перший раз бачу, що комусь приходить в голову припускати, що саме зі стін Офісу Генпрокурора «протекла» інформація про можливе повідомлення про підозру одному з фігурантів справи «Приватбанку», літак із яким нам вдалося посадити в Україні. І Артем Ситник, і я маємо інформацію про те, що ні ОГП, ні особисто я до витоку не причетні. Впевнена, у вас є всі можливості це перевірити. У нас є версії того, що сталося і станом на сьогодні ще встановлюємо причетних. Прошу припинити розповсюджувати дурниці”, – написала генпрокурорка.

Венедіктова додала, що володіє “дуже  важливою і чутливою інформацією про хід слідчих дій у всіх резонансних справах”, розслідування цих справ проводиться компетентно і в умовах інформаційного вакууму.

“Хочу сказати, що мотивувати співробітників правоохоронних органів рухати гучні справи, як ця – завдання не з простих. Олігархи – це не просто біда держави, це ще і влада, сила, непересічні можливості, грошовий ресурс, ЗМІ і багато чого іншого. В Україні мало хто вірив, що в когось вистачить мужності поставити свій підпис під підозрою хоч комусь, в кого в обоймі все, про що я написала вище – мені вистачило. І не раз. Я брала відповідальність на себе особисто і демонструвала готовність приймати складні непопулярні рішення”, – наголосила генпрокурорка.

Читайте також:
“Офшор 95”: розслідувачі показали зв’язок фірм Зеленського з Коломойським

Унікальних переглядів: 522

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Північний потік-2” і газову кризу треба обговорювати в “нормандському форматі”, – Кулеба

Україна вважає, що “Північний потік-2”, військова безпека України, ситуація на Донбасі – це безпосередньо пов’язані питання, тому виступає за їх обговорення в “нормандському форматі”. Таку думку висловив міністр закордонних...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02