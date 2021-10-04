Венедіктова зреагувала на фільм-розслідування “Офшор 95”

Ірина Венедіктова

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова переглянула фільм-розслідування “Офшор 95” про можливий зв’язок фірм Зеленського і Коломойського і натякнула, що “достовірність матеріалу – черговий знак питання”.

Відповідний допис вона опублікувала на сторінці у ФБ у понеділок, 4 жовтня.

Вона зазначила, що “як юрист і людина, що займає посаду Генерального прокурора”, не має права робити будь-які коментарі щодо цього і давати оцінки запропонованій глядачеві екранізації.

“Єдине, що можу сказати – лише те, що будь-якого роду інформація, що має стосунок до діяльності “Приватбанку”, давно перебуває в розпорядженні наших колег із НАБУ, перевірялась раніше, і перевіряється зараз практично “під мікроскопом”. Іншими словами, для працівників правоохоронної системи весь цей матеріал не став і не міг стати сюрпризом. Детективи НАБУ (в рамках своїх коментенцій і обмежень щодо нерозголошення таємниці слідства) популярно пояснили своє бачення. Достовірність матеріалу – черговий знак питання. Юристи, вибачте, сприймають матеріал юридично, а не сценічно”, – написала Венедіктова.

Генпрокурорка наголосила, що саме вона взяла відповідальність зсунути з мертвої точки розслідування кримінальних проваджень про орбіту “Приватбанку”.

“Аудиторія вже не згадає всі подробиці і складнощі, з якими ми зіштовхувались: від небажання або, якщо хочете, страху правоохоронців приймати процесуальні рішення, до серцевих нападів у експертів. Артем Сергійович Ситник та Максим Олександрович Грищук добре розуміють всю “підноготну” сказаного”, – написала генеральна прокурорка, заявивши, що натяки про це в сюжеті – “чиста спекуляція”.

“Вже не перший раз бачу, що комусь приходить в голову припускати, що саме зі стін Офісу Генпрокурора «протекла» інформація про можливе повідомлення про підозру одному з фігурантів справи «Приватбанку», літак із яким нам вдалося посадити в Україні. І Артем Ситник, і я маємо інформацію про те, що ні ОГП, ні особисто я до витоку не причетні. Впевнена, у вас є всі можливості це перевірити. У нас є версії того, що сталося і станом на сьогодні ще встановлюємо причетних. Прошу припинити розповсюджувати дурниці”, – написала генпрокурорка.

Венедіктова додала, що володіє “дуже важливою і чутливою інформацією про хід слідчих дій у всіх резонансних справах”, розслідування цих справ проводиться компетентно і в умовах інформаційного вакууму.

“Хочу сказати, що мотивувати співробітників правоохоронних органів рухати гучні справи, як ця – завдання не з простих. Олігархи – це не просто біда держави, це ще і влада, сила, непересічні можливості, грошовий ресурс, ЗМІ і багато чого іншого. В Україні мало хто вірив, що в когось вистачить мужності поставити свій підпис під підозрою хоч комусь, в кого в обоймі все, про що я написала вище – мені вистачило. І не раз. Я брала відповідальність на себе особисто і демонструвала готовність приймати складні непопулярні рішення”, – наголосила генпрокурорка.

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