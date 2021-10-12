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СБУ запобігла диверсії на Луганщині: біля траси виявили схрон бойовиків із протитанковими мінами. ФОТО

12/10/2021 15:18

У Луганській області правоохоронці виявили схрон бойовиків з потужним арсеналом військових засобів ураження. Серед вилученого – постріли до ручного протитанкового гранатомета, а також міни з детонаторами.

Про це у вівторок, 12 жовтня, інформує пресцентр СБУ.

Тайник обладнали в покинутій будівлі поблизу автобусної зупинки на одній з автотрас регіону.

За оперативними даними, схрон у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань так званої “ЛНР” для вчинення диверсій.

Під час огляду схованки правоохоронці вилучили:

  • 13 протитанкових мін ТМ-62м;
  • сім пострілів до ручного протитанкового гранатомета;
  • дві протипіхотні міни МОН-50 та МОН-100;
  • вісім бойових гранат із запалами;
  • 13 детонаторів до протитанкових мін.

Сьогодні тривають невідкладні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Схрон бойовиків ЛНР 1 Схрон бойовиків ЛНР 2 Схрон бойовиків ЛНР 3 Схрон бойовиків ЛНР 4
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Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з представниками Національної поліції та у взаємодії з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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