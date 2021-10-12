НАЗК не виявило корупційних ризиків у заступника глави МЗС, екскерівника СЗР Божка

Єгор Божок. Фото: Укрінформ

Національне агентство з питань запобігання корупції після проведення повної перевірки декларації не виявило у заступника міністра закордонних справ Єгора Божка корупційних ризиків.

Про це йдеться в довідці агентства, виданій у серпні 2021 року, яка є в розпорядженні “Новинарні“.

Зазначається, що перевірка тривала з 12 квітня по 2 серпня 2021 року.

“Ознак правопорушень, передбачених частиною 4 статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статті 366-2 Кримінального кодексу України, не виявлено. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманих з наявних джерел. Наявність конфлікту інтересів не виявлено. Ознак незаконного збагачення не встановлено. Ознак необґрунтованості активів не встановлено”, – йдеться у висновках.

Нагадаємо, в часи президента Порошенка Єгор Божок працював в. о. глави Місії України при НАТО (2015–2017) та головою Служби зовнішньої розвідки України (2017–2019). Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла (2019). З 14 березня 2019 року – заступник міністра закордонних справ України.

Як інформувала “Новинарня“, 10 червня 2020 року експрезиденту Петрові Порошенку в ДБР оголосили про підозру за дорученням генерального прокурора Ірини Венедіктової. Вона стосується справи про можливе незаконне призначення на посаду першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка. Слідство підозрювало, що у 2018 році президент Порошенко “шляхом видання явно злочинного наказу схилив” військову посадову особу – голову СЗР Єгора Божка – “до перевищення ним влади і службових повноважень”, тобто до призначення Семочка. Божкові також повідомили про підозру. Надалі суд його виправдав.

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