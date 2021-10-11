СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2550089 +8832
Летальні випадки:
58700 +207
Одужали:
2292480 +2053
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13277259 (+23675). Оновлено: 08:19 11.10.2021
Home / Україна / Межа закону / Колишній глава ДАБІ й син ексспікера Ради Рибак заявив про крадіжку $2 млн, захованих у стелі в 2014 році

Колишній глава ДАБІ й син ексспікера Ради Рибак заявив про крадіжку $2 млн, захованих у стелі в 2014 році

11/10/2021 14:06

Обухівський суд Києва розглядає справу про крадіжку двох мільйонів доларів з будинку ексголови Державної архітектурно-будівельної інспекції Олександра Рибака та його дружини.

Про це інформує сайт “Судовий репортер”.

Зазначається, що розгляд справи офіційно почався із кінця червня 2021 року – потерпілі заявили цивільні позови на суму 55 мільйонів гривень.

За версією Рибака, у 2014 році у зв’язку з нестабільною ситуацією в Україні він зняв із особистого рахунку в “Укргазбанку” 1,5 млн доларів, які отримав від продажу нерухомості. Частину грошей витратив, а решту 900 тисяч доларів вирішив зберігати в стелі господарського будинку в Козині – між лазнею та кімнатою відпочинку.

Рибак запросив майстра з робітниками, кажучи, що треба виправити дефект на стелі. Поки робітники обідали, господар начебто поклав за стелю 900 тис. доларів у сміттєвих пакетах. Ще 1,1 млн доларів поклала його дружина – Ірина Фріденталь. Вона донька впливового бізнесмена із Донеччини Михайла Фріденталя, і сестра дружини екснардепа-“регіонала” Олександра Шепелєва.

Після обіду стелю зашили гіпсокартоном та наступного дня пофарбували.

На початку липня 2014 року Рибак із сім’єю поїхав на відпочинок за межі Київщини, а господарство контролював домоправитель, який мав ключі від усіх будівель та кімнат. Після повернення господаря він перестав виходити на роботу, пояснюючи, що перебуває у стані “запою”.

Читайте також:
У затриманого екснардепа від БЮТ і ПР Шепелєва знайшли посвідчення “МГБ ДНР”

Після звільнення колишній домоправитель вирушив на відпочинок до Об’єднаних Арабських Еміратів, почав багато подорожувати за кордоном, придбав новий автомобіль Volkswagen, проте ніде офіційно не працював, а раніше скаржився на брак коштів.

Господар не цікавився схованкою до середини жовтня 2016 року, коли вирішив дістати гроші і покликав робітників. Стелю розшили, але грошей не виявили.

До маєтку викликали дві групи експертів, які встановили, що цілісність стелі була порушена приблизно у 2014 році.

За словами фахівців, її хтось повністю зруйнував та потім зібрав назад. Про це свідчать інша фарба та профілі, на яких кріпиться гіпсокартон. Для виконання таких робіт, за оцінками експертів, було потрібно щонайменше два дні.

У листопаді 2018-го охоронець будинку був допитаний і зізнався, що домоправитель вступив із ним у змову і попрохав відчинити будинок та не перешкоджати йому в реалізації злочинного наміру.

Поки він начебто діставав гроші охоронець у дворі спостерігав, щоб ніхто не побачив, що відбувається. Пізніше домоправитель привіз йому пів мільйона доларів за мовчання.

Охоронець залишився працювати в будинку. Гроші почав витрачати, купивши квартиру в Обухові і земельну ділянку в Грузії, а також автомобіль і подарунки своїм родичам. 235 тисяч доларів він заховав у двох місцях, зокрема, в оглядовій ямі гаражу і на горищі будинку своєї матері. Потім він віддав ці гроші слідчим.

Підозру повідомили охоронцю і колишньому домоправителю.

Відомо, що суд надавав доступ адвокату до декларацій про доходи Рибака за 2010-2014 роки в Державній архітектурно-будівельній інспекції України. Раніше такі декларації зберігалися в особовій справі посадовця за його місцем служби.

Читайте також:
Після закриття справ в Україну повернувся скандальний “регіонал” Левченко

Адвокат зазначала, що до кримінального провадження не було додано жодного доказу, що потерпілий або його дружина володіли такою сумою коштів.

Донеччанин Олександр Рибак з березня 2010 року по січень 2011 був першим заступником начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції, а з 28 грудня 2010-го по 19 березня 2014 року обіймав посаду голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Олександр є сином Володимира Рибака, колишнього голови Верховної Ради.

У жовтні 2014 року Служба безпеки України повідомляла, що відкрила кримінальне провадження щодо виявленого протиправного механізму реєстрації дозвільних документів у сфері будівництва через мережу бек-офісів, запровадженого в 2013 році колишнім головою Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олександром Рибаком та начальником інспекції в м. Києві Сернієм Кучером з метою отримання протиправної вигоди в сумі понад $50 млн.

Також у 2013 році ЗМІ писали, що компанія, засновником якої раніше був Фріденталь, заробляла на експертизі проєктів будівництва, коли головою ДАБІ був Рибак. “Українська будівельна експертиза” займала весь дев’ятий поверх в будівлі київської Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю.

Читайте також:
На перше засідання нової Ради запросили спікера часів Януковича Рибака

Унікальних переглядів: 145

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Поліція відкрила провадження за фактом телефонних погроз Вірастюку

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом погроз народному депутату, особу порушника встановлено, з ним проводять необхідні слідчі дії. Про це у понеділок, 11 жовтня, інформує пресслужба поліції Києва. “Відомості...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02