Колишній глава ДАБІ й син ексспікера Ради Рибак заявив про крадіжку $2 млн, захованих у стелі в 2014 році

Олександр Рибак. Фото: "Цензор.нет"

Обухівський суд Києва розглядає справу про крадіжку двох мільйонів доларів з будинку ексголови Державної архітектурно-будівельної інспекції Олександра Рибака та його дружини.

Про це інформує сайт “Судовий репортер”.

Зазначається, що розгляд справи офіційно почався із кінця червня 2021 року – потерпілі заявили цивільні позови на суму 55 мільйонів гривень.

За версією Рибака, у 2014 році у зв’язку з нестабільною ситуацією в Україні він зняв із особистого рахунку в “Укргазбанку” 1,5 млн доларів, які отримав від продажу нерухомості. Частину грошей витратив, а решту 900 тисяч доларів вирішив зберігати в стелі господарського будинку в Козині – між лазнею та кімнатою відпочинку.

Рибак запросив майстра з робітниками, кажучи, що треба виправити дефект на стелі. Поки робітники обідали, господар начебто поклав за стелю 900 тис. доларів у сміттєвих пакетах. Ще 1,1 млн доларів поклала його дружина – Ірина Фріденталь. Вона донька впливового бізнесмена із Донеччини Михайла Фріденталя, і сестра дружини екснардепа-“регіонала” Олександра Шепелєва.

Після обіду стелю зашили гіпсокартоном та наступного дня пофарбували.

На початку липня 2014 року Рибак із сім’єю поїхав на відпочинок за межі Київщини, а господарство контролював домоправитель, який мав ключі від усіх будівель та кімнат. Після повернення господаря він перестав виходити на роботу, пояснюючи, що перебуває у стані “запою”.

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Після звільнення колишній домоправитель вирушив на відпочинок до Об’єднаних Арабських Еміратів, почав багато подорожувати за кордоном, придбав новий автомобіль Volkswagen, проте ніде офіційно не працював, а раніше скаржився на брак коштів.

Господар не цікавився схованкою до середини жовтня 2016 року, коли вирішив дістати гроші і покликав робітників. Стелю розшили, але грошей не виявили.

До маєтку викликали дві групи експертів, які встановили, що цілісність стелі була порушена приблизно у 2014 році.

За словами фахівців, її хтось повністю зруйнував та потім зібрав назад. Про це свідчать інша фарба та профілі, на яких кріпиться гіпсокартон. Для виконання таких робіт, за оцінками експертів, було потрібно щонайменше два дні.

У листопаді 2018-го охоронець будинку був допитаний і зізнався, що домоправитель вступив із ним у змову і попрохав відчинити будинок та не перешкоджати йому в реалізації злочинного наміру.

Поки він начебто діставав гроші охоронець у дворі спостерігав, щоб ніхто не побачив, що відбувається. Пізніше домоправитель привіз йому пів мільйона доларів за мовчання.

Охоронець залишився працювати в будинку. Гроші почав витрачати, купивши квартиру в Обухові і земельну ділянку в Грузії, а також автомобіль і подарунки своїм родичам. 235 тисяч доларів він заховав у двох місцях, зокрема, в оглядовій ямі гаражу і на горищі будинку своєї матері. Потім він віддав ці гроші слідчим.

Підозру повідомили охоронцю і колишньому домоправителю.

Відомо, що суд надавав доступ адвокату до декларацій про доходи Рибака за 2010-2014 роки в Державній архітектурно-будівельній інспекції України. Раніше такі декларації зберігалися в особовій справі посадовця за його місцем служби.

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Адвокат зазначала, що до кримінального провадження не було додано жодного доказу, що потерпілий або його дружина володіли такою сумою коштів.

Донеччанин Олександр Рибак з березня 2010 року по січень 2011 був першим заступником начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції, а з 28 грудня 2010-го по 19 березня 2014 року обіймав посаду голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Олександр є сином Володимира Рибака, колишнього голови Верховної Ради.

У жовтні 2014 року Служба безпеки України повідомляла, що відкрила кримінальне провадження щодо виявленого протиправного механізму реєстрації дозвільних документів у сфері будівництва через мережу бек-офісів, запровадженого в 2013 році колишнім головою Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олександром Рибаком та начальником інспекції в м. Києві Сернієм Кучером з метою отримання протиправної вигоди в сумі понад $50 млн.

Також у 2013 році ЗМІ писали, що компанія, засновником якої раніше був Фріденталь, заробляла на експертизі проєктів будівництва, коли головою ДАБІ був Рибак. “Українська будівельна експертиза” займала весь дев’ятий поверх в будівлі київської Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю.

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