МЗС про запроторення Джеляла до психлікарні: “каральна практика в “кращих” радянських традиціях”

Наріман Джелял

В МЗС України назвали примусове направлення до психлікарні в Криму заарештованого першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова “каральною практикою в “кращих” радянських традиціях”.

Про це 10 жовтня написала у твіттері перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

“В тимчасово окупованому Криму Нарімана Джеляла безпідставно та примусово направили в стаціонар психіатричної клініки для проходження так званої “психолого-психіатричної експертизи”. Вона триватиме більше 20 днів. Каральна практика в “кращих” радянських традиціях”, – прокоментувала Джеппар.

Як повідомляла “Новинарня“, 3-4 вересня в окупованому Криму російські силовики провели обшуки та затримали п’ятьох людей у так званій справі про “диверсію на газопроводі” в селі Перевальне. Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст, журналіст перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Це сталося після того, як він узяв участь у саміті “Кримської платформи” в Києві, спрямованому на деокупацію.

6 вересня чотирьох затриманих заарештували. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Джеляла на два місяці – до 4 листопада. Він заперечує всі звинувачення на свою адресу.

7 вересня росЗМІ з посиланням на ФСБ Росії повідомляли, що затримані “за підозрою в скоєнні диверсії на газопроводі в Криму 23 серпня цього року дали свідчення”. За цими даними, на відео допиту чоловіки нібито зізналися, від кого отримували інструкції та як влаштували підрив газопроводу в Перевальному.

В ФСБ Росії стверджують, що “диверсія була організована Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України”. ГУР МОУ називає звинувачення ФСБ Росії “цілеспрямована провокація”.

Влада України пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом “Кримська платформа”, що відбувся 23 серпня.

9 жовтня адвокат Микола Полозов поінформував, що окупанти відвезли Джеляла з СІЗО у відділення психіатричної лікарні, де проводиться стаціонарна психолого-психіатрична експертиза щодо підслідних осіб, які утримуються під вартою. Сама експертиза триватиме від 21 до 28 днів. Захисник нагадав, що Наріман Джелялов відмовився проходити психіатричну експертизу, оскільки підстав для її призначення не було.

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