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СБУ ліквідувала канал контрабанди кокаїну в ЄС: наркотик перевозили в бляшанці з цукерками

09/10/2021 10:20

 

Служба безпеки ліквідувала транзитний канал контрабанди важких наркотиків в Євросоюз через Україну.

Про це повідомляє сайт СБУ.

У київському Міжнародному аеропорту “Бориспіль” затримали чоловіка, який намагався провезти в ЄС майже пів кілограма кокаїну в металевій банці з цукерками.

Вартість вилученого наркотику за цінами чорного ринку становить понад 2 мільйони гривень.

Як заявляють в СБУ, затриманий є “одним з учасників транснаціонального наркоугруповання”.

За оперативними даними, зловмисник контрабандою отримував кокаїн з-за кордону, а потім планував переправити його своїм іноземним спільникам для продажу.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до міжнародного наркобізнесу.

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Україна

СБУ ліквідувала канал контрабанди кокаїну в ЄС: наркотик перевозили в бляшанці з цукерками

  Служба безпеки ліквідувала транзитний канал контрабанди важких наркотиків в Євросоюз через Україну. Про це повідомляє сайт СБУ. У київському Міжнародному аеропорту “Бориспіль” затримали чоловіка, який намагався провезти в...

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