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У Києві посадовці військового шпиталю вимагали хабарі з учасників ООС за встановлення інвалідності

08/10/2021 16:30

У Києві правоохоронці викрили посадовців військового шпиталю, які вимагали хабарі з учасників АТО/ООС за встановлення інвалідності

Про це інформує пресцентр Служби безпеки України.

“Контррозвідники Служби безпеки України встановили, що службові особи військової медичної установи налагодили механізм вимагання грошей від військовослужбовців та учасників бойових дій АТО/ООС за проходження військово-лікарської комісії та отримання статусу інваліда”, – йдеться в повідомленні.

Слідству стало відомо про застосування схеми надання інвалідності різних категорій за фіктивними документами. Вартість таких “послуг” становила від $1500 залежно від ступенів розладів.

За попередніми підрахунками, дії зловмисників завдали збитки державному бюджету України на більше ніж 20 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали одного з фігурантів справи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання другої частини неправомірної вигоди.

Наразі йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці також провели обшуки за місцями роботи та проживання зловмисників, у ході яких в одного з фігурантів виявлено грошові кошти.

Вирішується питання щодо оголошення про підозру іншим фігурантам справи за ч. 4 ст. 27 та за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

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