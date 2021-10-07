Напад на журналістів “Схем”: прокуратура вручила підозру відстороненому голові “Укрексімбанку” Мецгеру

Євген Мецгер. Фото: "Економічна правда"

Двом посадовцям “Укрексімбанку” вручено підозри у зв’язку з нападом на журналістів програми “Схеми” під час запису інтерв’ю в будівлі установи.

Про це в четвер, 7 жовтня, у фейсбуці повідомила прессекретарка Київської міської прокуратури Надія Максимець.

“Обом посадовим особам банку вручено повідомлення про підозру та повістки з викликом на допит”, – написала речниця.

“Правоохоронці сьогодні о 9 ранку приїхали до мене додому та вручили документ. Вчора вони чомусь приїжджали до приміщення банку, але я вже не мав законних підстав там перебувати після того, як написав заяву про відсторонення від виконання обов’язків”, – зазначив у фейсбуці відсторонений голова правління “Укрексімбанку” Євген Мецгер.

Згідно з текстом документа, Мецгера підозрюють у незаконному вилученні зібраних, опрацьованих та підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користувався у зв’язку зі своєю професійною діяльністю та перешкоджанні виконанню ним професійних обов’язків.

Читайте також:

“Выруби его”. Журналісти “Схем” відновили та оприлюднили відеозапис нападу в “Укрексімбанку”

Нагадаємо, 4 жовтня на знімальну групу програми розслідувань “Схеми” (“Радіо Свобода”) було скоєно напад під час інтерв’ю з головою правління “Укрексімбанку” Євгеном Мецгером нібито через одне з питань, яке не сподобалось.

Керівниця “Схем” Наталія Седлецька одразу повідомила, що співробітники банку відібрали дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео. За інформацією журналістів, увесь цей час знімальна група залишалася заблокованою в кабінеті голови правління банку в його присутності. Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео всього інтерв’ю та самого нападу було видалено.

“Укрексімбанк” тоді відкинув звинувачення в порушенні законодавства й звинуватив їх у провокації та спробі заволодіти банківською таємницею.

На думку фінустанови, у діях журналістів містилися ознаки “і протиправного заволодіння банківською таємницею, і порушення Кодексу етики українського журналіста в частині використання незаконних методів отримання інформації”.

Наглядова рада “Укрексімбанку” 6 жовтня відсторонила голову правління Мецгера на період розслідування нападу на журналістів і призначила виконувачем обов’язків голови банку члена правління Сергія Єрмакова.

Читайте також:

Венедіктова зреагувала на інцидент з перешкоджання журналістам в “Укрексімбанку”