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3-й полк ССО пройшов оцінювання НАТО і теж може залучатися до Сил швидкого реагування

07/10/2021 18:06

Тактична група 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго пройшла оцінювання НАТО і може залучатися до Сил реагування НАТО.

Про це пресслужба військової частини повідомила в четвер, 7 жовтня.

“Військовослужбовці… здолали важкий шлях для приєднання в міжнародну сім’ю НАТО та виконали всі вимоги стандартів альянсу задля спроможності виконувати бойові завдання пліч-о-пліч з іноземними партнерами. Вступ на бойове чергування NATO Response Force – це великий крок для української армії та подолання старої системи для створення нових штатів, можливостей та стандартів. Командування частини вітає військовослужбовців з проходженням оцінки”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 3-й полк брав участь у багатонаціональних навчаннях “Silver Saber-21″, під час яких військові пройшли оцінювання НАТО першого рівня NEL-1.
Навесні 2021 року під час інтерв’ю “Новинарні” командувач ССО Григорій Галаган повідомляв, що 3-й полк залучатимуть до Сил реагування НАТО наступним зі складу Сил спеціальних операцій.

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Як інформувала “Новинарня“, 24 червня 2019 року вперше в історії підрозділ з країни – не члена НАТО пройшов сертифікацію як підрозділ ССО (SOF) і має право залучатися в Сили швидкого реагування НАТО.
Підрозділ проходив відповідні іспити у Литві.

NRF були створені на листопадовому саміті НАТО 2002 у Празі на заміну Союзного Командування Європи Мобільними Силами. Перші перемовини про реорганізації мобільних сил НАТО відбулись у серпні 2002 року у Варшаві з ініціативи міністра оборони США Дональда Рамсфелда. СШР перебувають у постійній бойовій готовності.
Складаються з військ сухопутних, спеціального призначення, повітряних, морських сил, щоготові впродовж 5 днів до проведення операцій евакуації чи реагування на кризові ситуації в усіх частинах світу. При значному військовому конфлікті (війні) повинні стримувати ворога до підходу основних сил до 30 днів.

Рішення про застосування СШР приймає Північноатлантична рада.

Сухопутні сили СШР НАТО силою бригади здатні провадити операції вимушеного силового входу (forced-entry). Морські сили виконують роль ударної групи з авіаносцем, сухопутної і амфібійної груп. Повітряні сили здатні провадити до 200 щоденних вильотів. В операціях можуть використати спеціальні підрозділи.

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