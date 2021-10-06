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Українську визнали офіційною мовою в бразильському муніципалітеті

06/10/2021 20:45

Українська стала офіційною мовою бразильського муніципалітету Прудентополіс.

Про це інформує пресслужба Світового конгресу українців у фейсбуці.

“Українська мова стала офіційною мовою муніципалітету Прудентополіс у Бразилії. Законопроєкт з таким рішенням одноголосно підтримали всі присутні депутати на засіданні 5 жовтня 2021 року.
Вітаємо з цим успіхом Українську бразильську центральну репрезентацію, на чолі з віцепрезидентом Світового конґресу українців адвокатом Віторіо Соротюком, який підготував проєкт закону та обґрунтування”, – поаідомили в СКУ.

“Новий закон відкриє нові можливості для обміну спеціалістів, навчання молоді на університетському рівні в Україні або ж за допомогою електронних засобів, дистанційно”, – йдеться в повідомленні.

В’їзд у місто Прудентополіс

Довідка
Прудентополіс (порт. Prudentópolis, стара українська назва Прудентопіль) – муніципалітет та його адміністративний центр у штаті Парана, що в південній частині Бразилії.
З-поміж 52 тис. осіб населення муніципалітету близько 75% мають українське походження, що де-факто робить Прудентополіс столицею української громади в Бразилії.
Перша хвиля іммігрантів з України почала прибувати сюди 1885 року, коли в районі, де розташований сучасний Прудентополіс, оселилося 1500 українських сімей – вихідців із Галичини. Один із районів Прудентополіса має назву Нова-Галичина на честь походження його жителів. Друга хвиля імміграції припадає на 1946 рік, коли в Парану виїздили понад 200 тис. українців з числа захоплених Німеччиною “остарбайтерів”, військовополонених, політичних біженців тощо.
Із 2019 року Прудентополіс містом-побратимом Тернополя.

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