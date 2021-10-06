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У Києві в збірному пункті кілька діб утримують хлопців, яких зловили у гуртожитку і хочуть відправити до армії, – ЗМІ

06/10/2021 18:03

У Києві на території збірного пункту третю добу утримують щонайменше двох чоловіків, яких напередодні затримали під час рейду по хостелах та гуртожитках столиці.

Про це в середу, 6 жовтня, інформує сайт Zmina із посиланням на колегу затриманих – Володимира. Він працює із ними на будівельних роботах.

“Рейд поліції та представників військкомату у хостелах та гуртожитках в районі Севастопольської площі, де живуть робітники з інших міст України, пройшов 4 жовтня близько 6 ранку. Однак, за словами Володимира, молодих чоловіків віком від 20 до 27 років забирали не лише звідти”, – йдеться в повідомленні.

Завезли всіх до Солом’янського військкомату. Без пояснень, без нічого. Сказали, що проходитимуть комісію і заберуть до армії. Не дали людям ні зібрати речі, нічого”, – розповів Володимир.

Одного зі його знайомих відпустили у той же день, однак ще двоє його колег із Луганщини досі залишаються у збірному пункті за адресою: вулиця Зрошувальна, 17А. Вже декілька днів він їздить туди, щоби допомогти товаришам.

“Вийшов до мене черговий офіцер і сказав, що ніхто їх не збирається відпускати. Нічого їм не пояснюють та не кажуть. Я їх запитую: “На підставі чого ви їх утримуєте? Вони що, в розшуку?”. Відповідають, що нічого не знають”, – зазначив робітник.

Біля збірного пункту, за словами Володимира, перебувають рідні й інших хлопців, яких затримали під час рейду та досі утримують там.

“Мами, батьки стоять і не розуміють нічого. Дітям не можуть передати навіть речі. Деякі їдуть звідси (не дочекавшись, – “Н”)”, – зазначив він.

Затримані не мають адвоката, однак, як розповів їхній колега, у пункті людям кажуть, що захисник їм не допоможе. За номером “Безоплатної правової допомоги” йому порадили звернутись до поліції, однак правоохоронці, як він переконує, “знизуючи плечима, їдуть геть”.

Дехто із затриманих вже нібито пройшов медичну комісію.

“Комісія на око визначила їх здоровими”, – повідомив Володимир.

У Солом’янському військкоматі, куди телефонувала кореспондентка Zmina для уточнення інформації, не взяли слухавку.

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