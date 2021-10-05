Президент ветував закон про віртуальні активи

Президент Володимир Зеленський повернув до Ради зі своїми пропозиціями Закон “Про віртуальні активи” (законопроєкт № 3637).
Про це повідомляє у вівторок, 5 жовтня, пресслужба офісу президента.
Закон народні депутати ухвалили 8 вересня цього року.
“Цей документ визначає засади державного регулювання обігу віртуальних активів. Так, згідно із законом, регулювання ринку віртуальних активів здійснюється різними державними органами залежно від виду таких активів, зокрема й шляхом створення нового органу центральної виконавчої влади.
Створення нового органу, як передбачено цим законом, потребуватиме значних видатків з державного бюджету”, – йдеться у повідомленні.
Зеленський пропонує віднести регулювання обігу віртуальних активів до компетенції Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
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