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Ветеран Остальцев пробіг марафон у 30-кілограмовому спорядженні в пам’ять про загиблого побратима

04/10/2021 11:21

Ветеран і підприємець Леонід Остальцев пробіг марафон у повному спорядженні вагою понад 30 кг в пам’ять про загиблого побратима Олексія “Татара” Буслаєва.

Марафон відбувся в Києві в неділю, 3 жовтня.

Дистанція, яку здолав Остальцев – 10 кілометрів. 

Фото: пресслужба Нової пошти

“Ніколи. Ніколи в своєму житті я не бігав більше 3 км. Ненавиджу біг. Але сьогодні разом із Льохою вальнули 10 км із амуняхою більше 32 кг зверху. Один би ніколи в житті не зміг. Але я був не один. Ми всі памятаємо тебе, Буслаєв. Всі наші. І не наші теж. Дякую тобі і всім, хто з тобою”, – написав на сторінці у ФБ Остальцев.

Старший солдат 30-ї окремої механізованої бригади Олексій Буслаєв зник безвісти 6 лютого 2015 року в районі Дебальцевого під час артилерійського обстрілу. Впізнаний серед загиблих та похований в Києві.
Залишились мати, дружина і двоє дітей – дочка та син.
Указом презмдента від 23 травня 2015 року “за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі”, нагороджений орденом “За мужність” III ступеня (посмертно).

 

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