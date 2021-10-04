Україна призупинила закачування газу в сховища

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В Україні закачування газу в підземні сховища тимчасово призупинили, але при зміні температурного режиму АТ “Укртрансгаз” може відновити його вже до кінця тижня.

Про це в понеділок, 4 жовтня, повідомляє “Укрінформ” із посиланням на пресслужбу “Укртрансгазу”.

“Зараз тимчасово припинено закачування газу в українські ПСГ. Цей процес залежить від обсягів споживання природного газу та погодних умов. У разі зміни температурного режиму закачування газу до ПСГ може бути поновлене навіть цього тижня”, – зазначила пресслужба оператора газосховищ.

Нагадаємо, нещодавно російський “Газпром” припинив транзит газу в Угорщину територією України.

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