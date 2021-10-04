Україна призупинила закачування газу в сховища

В Україні закачування газу в підземні сховища тимчасово призупинили, але при зміні температурного режиму АТ “Укртрансгаз” може відновити його вже до кінця тижня.
Про це в понеділок, 4 жовтня, повідомляє “Укрінформ” із посиланням на пресслужбу “Укртрансгазу”.
“Зараз тимчасово припинено закачування газу в українські ПСГ. Цей процес залежить від обсягів споживання природного газу та погодних умов. У разі зміни температурного режиму закачування газу до ПСГ може бути поновлене навіть цього тижня”, – зазначила пресслужба оператора газосховищ.
Нагадаємо, нещодавно російський “Газпром” припинив транзит газу в Угорщину територією України.
Читайте також:
“Північний потік-2” і газову кризу треба обговорювати в “нормандському форматі”, – Кулеба
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!