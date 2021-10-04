Народжені бути вільними: патріотична молодь зібралася в Батурині в пам’ять про Левка Лук’яненка

У Батурині Чернігівської області відбулася Всеукраїнська національно-патріотична акція імені Левка Лук’яненка “Народжений бути вільним”.
Упродовж трьох днів для юних учасників заходу – а це 140 хлопців та дівчат із різних куточків України – в історичній столиці Гетьманщини проводилися цікаві зустрічі, концерти, пізнавальні заняття й розваги.
День розпочинався із запальної руханки на березі річки Сейм з неймовірними краєвидами. Далі – історичні гутірки, спортивні ігри, військові заняття та спілкування з цікавими гостями. Зокрема, з учасниками заходу зустрічалися представники Українського інституту національної пам’яті – Олена Охрімчук, Роман Кулик, Ганна Байкєніч, експерт з національно-патріотичного виховання громадської організації “Товариство сприяння обороні України” Микола Ляхович, інші громадські та політичні діячі.
І, звісно, під час перебування в Батурині одним із обов’язкових пунктів програми є відвідання місцевої фортеці та інших музеїв Національного історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця”.
Культурну програму учасникам акції забезпечували відомі музиканти Христина Панасюк та Денис Степаненко.
А на вечірню варту заступав окремий підрозділ “нічних” пластунів, які забезпечували охорону табору.
“Подібні акції, присвячені Левку Лук’яненку, ми вже двічі проводили в селі Хотів Київської області, де Герой України мешкав до кінця свого життєвого шляху. Та, оскільки він – уродженець Чернігівщини, третю вирішили провести тут. Виграли конкурс у Міністерстві молоді та спорту й отримали фінансування”, – розповів у коментарі “Укрінформу” Максим Вертюк, співзасновник ніжинської громадської організації “Дозір Крук”, яка виступила одним з організаторів акції. Також серед організаторів – “Братство АТО”, “Ічнянський козацький полк” та медичний батальйон “Госпітальєри”.
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