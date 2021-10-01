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Скандал із домаганнями в Чернігівському ОВК: полковник Криворучко програв позов до підполковниці Деркач

01/10/2021 19:51

Суд відмовив у задоволенні позову колишнього військового комісара Чернігівської області Олександра Криворучка, якого звинувачували в сексуальних домаганнях до підлеглих жінок, до підполковниці Ольги Деркач.

Відповідне рішення ухвалила суддя Оксана Маринченко Деснянського районного суду Чернігова, повідомила журналістка і правозахисниця Ольга Решетилова у фейсбуці в п’ятницю, 1 жовтня.

Позов Криворучка стосувався захисту честі і гідності.

“Олександр Криворучко хотів через суд довести, що заяви підполковниці Ольги Деркач про домагання і опубліковані в ЗМІ матеріали про це були наклепом. Проте, схоже, покази свідків були переконливішими за доводи самого Криворучка. Подробиць ми не знаємо, оскільки засідання відбувалося в закритому режимі. Але результатом задоволені”, – нагадала Решетилова.

Вона додала, що паралельно у чернігівській поліції триває слідство у кримінальному провадженні за заявою Ольги Деркач.

Як писала “Новинарня“, раніше поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження за фактом сексуальних домагань після звернення 43-річної Ольги Деркач, яка має звання підполковника і працює начальником відділу фінансового забезпечення в Чернігівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній обласний військкомат).

За словами Деркач, вона та її колеги-жінки тривалий час потерпали від сексуальних домагань керівника установи, 53-річного полковника Криворучка.

За даними правозахисниці Ольги Решетилової, після цієї заяви керівництво почало тиснути на Деркач, щоб вона перевелася до іншої частини.

30 січня 2021 року стало відомо, що військового комісара Чернігівської області Олександра Криворучка, якого звинувачують у сексуальних домаганнях до підлеглих жінок, звільнено з військової служби в запас.

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