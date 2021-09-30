СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2423379 +11757
Летальні випадки:
56274 +194
Одужали:
2255191 +3839
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 12829867 (+46604). Оновлено: 08:15 30.09.2021
Home / Військо / “На відмінно”: Залужний оцінив активну фазу навчань “Об’єднані зусилля”

“На відмінно”: Залужний оцінив активну фазу навчань “Об’єднані зусилля”

30/09/2021 15:09

 

Під час стратегічного командно-штабного навчання “Об’єднані зусилля-2021” відпрацювали управління батальйонно-тактичною групою, що складається з підрозділів Збройних сил України, Великобританії та Швеції, під час виконання завдань у складі протидесантного резерву.

За заключним днем активної фази маневрів на полігоні “Урзуф” спостерігав у четвер, 30 вересня, Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний разом із Командувачем Стратегічного командування Збройних Сил Великої Британії генералом Патріком Сандерсом.

Було продемонстровано ведення наступу на непідготовлену оборону противника, організація та ведення протидесантної оборони багатонаціональною БТГр.

“Цілі, які були поставлені на цьому етапі, досягнуті. Підсумовуючи навчання в цілому, хочу наголосити, що воно пройшло на відмінно, підрозділи ЗС України, які взяли участь в “Об’єднаних зусиллях – 2021″, довели готовність до виконання завдань за призначенням”, – написав Головнокомандувач на своїй сторінці.

Читайте також:
“Об’єднані зусилля”: ППО відпрацювала захист державних об’єктів від ворожих ракетних ударів та авіанальотів

Унікальних переглядів: 23

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ викрила схему постачання неякісного електрообладнання для Укрзалізниці

Співробітники Служби безпеки України викрили оборудку з постачання комплектуючих іноземного виробництва низької якості для ремонту локомотивів “Укрзалізниці”. Про це в четвер, 30 вересня, інформує пресцентр СБУ. За даними слідства,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02