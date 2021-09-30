“На відмінно”: Залужний оцінив активну фазу навчань “Об’єднані зусилля”

Фото пресцентру ГШ ЗСУ

Під час стратегічного командно-штабного навчання “Об’єднані зусилля-2021” відпрацювали управління батальйонно-тактичною групою, що складається з підрозділів Збройних сил України, Великобританії та Швеції, під час виконання завдань у складі протидесантного резерву.

За заключним днем активної фази маневрів на полігоні “Урзуф” спостерігав у четвер, 30 вересня, Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний разом із Командувачем Стратегічного командування Збройних Сил Великої Британії генералом Патріком Сандерсом.

Було продемонстровано ведення наступу на непідготовлену оборону противника, організація та ведення протидесантної оборони багатонаціональною БТГр.

“Цілі, які були поставлені на цьому етапі, досягнуті. Підсумовуючи навчання в цілому, хочу наголосити, що воно пройшло на відмінно, підрозділи ЗС України, які взяли участь в “Об’єднаних зусиллях – 2021″, довели готовність до виконання завдань за призначенням”, – написав Головнокомандувач на своїй сторінці.

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