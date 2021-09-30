В Україні починає роботу нова ротація канадської операції Unifier

У четвер, 30 вересня, у Львові відбулася церемонія передачі повноважень від командувача 11-ї ротації Unifier підполковника Мелані Лейк до командувача 12-ї ротації підполковника Люка-Фредеріка Жюльбера.

Як повідомляє АрміяInform, церемонія пройшла на території міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Засвідчив передачу повноважень відповідальний офіцер, заступник командувача командування об’єднаних операцій Канади генерал-майор Вільям Сеймур.

Операція Unifier – це внесок канадських Збройних сил у забезпечення безпеки України спільно зі Збройними cилами України та Національною гвардією України.

До складу операції Unifier входять військовослужбовці ЗС Канади, Швеції та Данії.

Навчальна місія здійснюється у межах Багатонаціонального об’єднаного комітету, до якого входять Україна, США, Канада, Велика Британія, Польща, Литва, Швеція й Данія.

Канада приєдналася до комітету в січні 2015 року.

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