У МВС створять офіс захисту бізнесу

Денис Монастирський. Фото: "РБК-Україна"

У Міністерстві внутрішніх справ планують створити ще один підрозділ – офіс захисту бізнесу.

Як передає “Укрінформ”, про це в середу, 29 вересня, заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час зустрічі з представниками бізнесу.

“Після проведення функціонального аналізу ми бачимо необхідність і потребу у створенні офісу захисту бізнесу у МВС. Це буде, можливо, формальна, а, можливо, і неформальна структура, але головне – що ним будуть займатися кілька осіб у міністерстві”, – сказав урядовець.

Він також пояснив, хто відповідатиме за комунікацію з представниками бізнесу по конкретних кримінальних провадженнях.

“Це насамперед комунікація з першим заступником міністра Євгенієм Єніним, це комунікація і з моїм радником з цих питань Антоном Геращенком, це і безпосередньо за посадою керівник Нацполіції Ігор Клименко, і керівник Головного слідчого управління НПУ Максим Цуцкірідзе та його заступник Сергій Пантелєєв – це ті люди, які безпосередньо несуть відповідальність за комунікацію по конкретних кейсах (кримінальних провадженнях, пов’язаних з бізнесом, – “Н”)”, – зазначив Монастирський.

За його словами, “МВС має стати центром підтримки і захисту бізнесу, а не центром хабарництва і здирництва”.

“Це моя мета як міністра і це мета і моєї команди”, – сказав міністр.

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