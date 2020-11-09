У США ринок акцій відкрився різким зростанням на тлі новин про вибори й вакцину від COVID-19

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У понеділок, 9 листопада, американські фондові індекси різко зросли на відкритті торгів на тлі новин про ефективність вакцини проти коронавірусу, розроблену компанією Pfizer, і перемогу Джо Байдена на виборах президента США. Як передає сайт “НВ”, індекс S&P 500 на відкритті торгів підстрибнув на 3,7%, обновивши історичний рекорд. Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 4,6%.

Головною причиною такого стрибка стала інформація про те, що нова вакцина запобігла 90% випадків зараження в дослідженні з десятками тисяч добровольців.

Цю вакцину розробляють американська фармацевтична компанія Pfizer і німецьке біотехнологічне підприємство BioNTech.

Ще одна причина зростання індексів – впевнена перемога Джо Байдена на виборах президента США.

Найбільше дорожчають акції компаній, які значно постраждали внаслідок пандемії. Це авіакомпанії, туристичні компанії і банки. Акції технологічних компаній, які на тлі пандемії дорожчали, сьогодні продемонстрували менш активне зростання. Високотехнологічний індекс Nasdaq Composite виріс на 1,2%.

Зростання акцій Pfizer досягало 14%. Котирування інших фармацевтичних компаній, наприклад Merck і Johnson & Johnson також виросли. Водночас акції компаній, які надають послуги для роботи з дому, впали. Акції Zoom подешевшали на 16,13% – до $419,46 за акцію.

Також сьогодні вартість січневого ф’ючерсу на нафту марки Brent різко підскочила на 9% і перевищила на піку $43 за барель.

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