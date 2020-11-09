У США ринок акцій відкрився різким зростанням на тлі новин про вибори й вакцину від COVID-19

У понеділок, 9 листопада, американські фондові індекси різко зросли на відкритті торгів на тлі новин про ефективність вакцини проти коронавірусу, розроблену компанією Pfizer, і перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
Як передає сайт “НВ”, індекс S&P 500 на відкритті торгів підстрибнув на 3,7%, обновивши історичний рекорд. Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 4,6%.
Головною причиною такого стрибка стала інформація про те, що нова вакцина запобігла 90% випадків зараження в дослідженні з десятками тисяч добровольців.
Цю вакцину розробляють американська фармацевтична компанія Pfizer і німецьке біотехнологічне підприємство BioNTech.
Ще одна причина зростання індексів – впевнена перемога Джо Байдена на виборах президента США.
Найбільше дорожчають акції компаній, які значно постраждали внаслідок пандемії. Це авіакомпанії, туристичні компанії і банки. Акції технологічних компаній, які на тлі пандемії дорожчали, сьогодні продемонстрували менш активне зростання. Високотехнологічний індекс Nasdaq Composite виріс на 1,2%.
Зростання акцій Pfizer досягало 14%. Котирування інших фармацевтичних компаній, наприклад Merck і Johnson & Johnson також виросли. Водночас акції компаній, які надають послуги для роботи з дому, впали. Акції Zoom подешевшали на 16,13% – до $419,46 за акцію.
Також сьогодні вартість січневого ф’ючерсу на нафту марки Brent різко підскочила на 9% і перевищила на піку $43 за барель.
Читайте також:
Найстарший президент. Як Джо Байден ішов до посади і чого чекати Україні після його перемоги
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні".
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції. Become a Patron!
Ми виправдовуємо довіру!...
...
〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter.