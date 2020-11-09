Два розробники вакцини від COVID-19 заявили про 90% її ефективності

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Компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють майбутнью вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.

Про це в понеділок, 9 листопада, інформує “Європейська правда” з посиланням на Reuters.

Попередній аналіз здійснили після того, коли 94 учасників випробувань захворіли на коронавірус – після цього порівняли, скільки людей отримали справжню вакцину, а скільки – плацебо. Волонтерам вкололи дві дози вакцини або плацебо з інтервалом у три тижні. Загалом у дослідженнях беруть участь близько 44 тисяч осіб.

Щоб уточнити ефективність, Pfizer продовжить випробування до часу, коли кількість хворих на коронавірус серед учасників випробування досягне 164. Окрім того, планують перевірити, як вакцинація вплинула на тяжкість перебігу захворювання.

Компанії також заявили, що поки не знайшли суттєвих застережень щодо безпеки вакцини та вже у листопаді подадуть вакцину на затвердження американським регулятором (US FDA).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що готовий випробувати на собі українську вакцину проти коронавірусу.

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