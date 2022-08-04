В окупованому Біловодську партизани розстріляли авто з колаборантами, – Гайдай

В окупованому Біловодську Луганської області партизани розстріляли автомобіль із так званою “місцевою владою”.
Про це у четвер, 4 серпня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, у машині знаходилися так звані “мер” та його “заступник”.
Обидва були поранені, додав Гайдай.
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