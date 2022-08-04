На Донеччині десантники знищили групу росіян: з окупантами були контракти на пів року

На Донеччині військовослужбовці 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ знищили ще одну групу російських військовослужбовців.
Про це у четвер, 4 серпня, повідомила пресслужба Командування ДШВ.
“На знімках представлені “демілітаризовані” загарбники, їхні особисті речі та шестимісячні контракти, які дозволяють їм “правильно” повернутися додому та подарувати рідним нову “Ладу”, – підписали фото у КДШВ.
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