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ЗСУ завдали удару по пункту базування ворога в Чорнобаївці, – ОК “Південь”

03/08/2022 11:09

Артилерія Збройних сил України завдала нового ураження по військовій базі росіян у Чорнобаївці Херсонської області.

Про це в нічному зведенні середу, 3 серпня, інформує пресслужба оперативного командування “Південь”.

“Ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено вогневий удар по Чорнобаївці, де розташований пункт базування окупаційних військ”, – сказано у зведенні про події 2 серпня.

Українською авіацією нанесено три удари по опорних пунктах і один – по скупченню озброєння та техніки в Бериславському та Баштанському районах.

Наразі підтверджені втрати ворога складають 20 окупантів, два танки Т-72, гаубиця “Мста-Б”, ще чотири одиниці автомобільної та броньованої техніки.

“Остаточні втрати ворога дорозвідуються”, – ідеться в повідомленні.

За даними ОК “Південь”, ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Розпочав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку.

Цілком імовірна і підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

По рубежу Сухий Ставок – Білогірка ворог спробував провести розвідку боєм за підтримки двох танків. Успіху не мав, із втратами відійшов.

Протягом 2 серпня противник завдав два авіаційних та два ракетних удари по українських позиціях.

Атаки здійснено з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини, вздовж лінії зіткнення, гелікоптерами та реактивними системами залпового вогню “Смерч”.

Також протягом дня вчергове атаковано Миколаїв. Два реактивних снаряди РСЗВ “Ураган” влучили в передмістя. Жертв та руйнувань немає.

У Баштанському районі силами зенітно-ракетного підрозділу збито три крилатих ракети Х-101.

Крім того, ОК “Південь” зазначає: “На виході в Чорне море з гирла Бистрого річки Дунай плавучий кран підірвався на невідомому пристрої. Силами екіпажу була організована боротьба за живучість. Пошкодження не критичні, постраждалих нема. За допомогою портового штовхача кран повернено до пункту основного базування”.

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