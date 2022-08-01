За тиждень ЗСУ уразили 34 ворожі склади із боєкомплектом і 22 бази окупантів

Результат нічних вибухів в Енергодарі, 30 липня 2022 року
Протягом тижня Збройні сили України уразили 34 ворожі склади із боєкомплектом, 22 бази та нафтобазу.
Також був атакований командний пункт російських військових у тимчасово окупованому Херсоні.
Про це в понеділок, 1 серпня, написав у фейсбуці журналіст і ветеран АТО Юрій Руденко.
“Від різноманітних новин (які часто не є хорошими) може скластися враження, що у нас все погано. Однак, все погано не тільки у нас. От черговий тижневий звіт, по реалізації бавовни серед громадян РФ.
“Протягом тижня – із 25 по 31 липня – певна кількість “бавовни” була доправлена по локаціях в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Миколаївській та Харківській областях”, – зазначив він.
Зокрема, йдеться про події:
На Херсонщині
- 27.07, 28.07, 29.07, 30.07. Чорнобаївка (в районі). Три склади боєкомплекту і три бази, де квартирувались окупанти;
- 25.07, 29.07. Херсон (в районі) – один командний пункт, один склад БК;
- 29.07, 30.07. Нова Каховка (в районі) – два склади БК та дві бази;
- 30.07. Таврійськ (в районі) – одна база;
- 26.07. Нова Збур’ївка – одна база;
- 26.07, 27.07, 29.07, 30.07, 31.07. Бериславський район – п’ять складів БК і одна база;
- 27.07. Чорнянка – одна база;
- 29.07. Генічеський район – один склад БК;
- 29.07. Олешки (в районі) – один склад БК;
- 29.07. Брилівка – один склад БК;
- 30.07. Дар’ївка – одна база.
На Запоріжжі
- 30.07. Енергодар – одна база;
- 25.07, 29.07. Бердянськ (в районі) – дві бази;
- 28.07, 29.07, 31.07. Василівський район – три склади БК;
- 30.07. Розівський район – один склад БК;
- 26.07, 31.07. Токмак (в районі) – один склад БК і одна база;
- 25.07, 27.07. Пологи – дві бази;
- 31.07. Мелітополь (в районі) – одна база.
На Донеччині
- 25.07, 26.07, 27.07, 28.07, 29.07, 31.07. Донецьк – п’ять складів БК, дві бази та одна нафтобаза;
- 27.07. Горлівка – один склад БК і одна база;
- 29.07. Ясинувата – один склад БК;
- 29.07. Іловайськ – один склад БК.
На Донеччині
- 27.07, 30.07. Алчевськ (в районі) – один склад БК і одна база;
- 29.07. Сватівський район – одна база;
- 29.07. Брянка – один склад БК і одна база;
- 30.07. Первомайськ – один склад БК.
На Миколаївщині
- 25.07, 30.07. Снігурівський район – два склади БК.
На Харківщині
- 26.07. Козача Лопань – один склад БК;
- 27.07. Ізюмський район – один склад БК.
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