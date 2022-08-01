За тиждень ЗСУ уразили 34 ворожі склади із боєкомплектом і 22 бази окупантів

Результат нічних вибухів в Енергодарі, 30 липня 2022 року

Протягом тижня Збройні сили України уразили 34 ворожі склади із боєкомплектом, 22 бази та нафтобазу.

Також був атакований командний пункт російських військових у тимчасово окупованому Херсоні.

Про це в понеділок, 1 серпня, написав у фейсбуці журналіст і ветеран АТО Юрій Руденко.

“Від різноманітних новин (які часто не є хорошими) може скластися враження, що у нас все погано. Однак, все погано не тільки у нас. От черговий тижневий звіт, по реалізації бавовни серед громадян РФ.