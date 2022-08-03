У Підмосков’ї горить склад великого інтернет-магазину Ozon. ВІДЕО

У селі Петровське Істринського району Московської області горить склад інтернет-магазину Ozon.
Про це вдень у середу, 3 серпня, інформує “Интерфакс”.
Площа пожежі складає близько 20 тис. квадратних метрів.
“Відбулося загоряння в окремому блоці фулфілмент-центру на Новій Ризі, всіх співробітників евакуйовано зі складу. Попередньо ніхто не постраждав, інформація уточнюється”, – йдеться в повідомленні.
Загальна площа складу – 40 тис. квадратних метрів. З приміщень евакуювалися 1 тисячу людей. Пожежники вже почали гасити вогонь.
Ozon – один із перших російських інтернет-магазинів. Ozon торгує понад 80 млн товарних найменувань, зокрема книги, техніка, мультимедійні ігри, ювелірні вироби, парфумерія тощо. Співвласник “Озону” – японська компанія Rakuten, власник російського месенджера Viber.
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