Ненсі Пелосі покинула Тайвань

Літак зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі й п’ятьма іншими законодавцями-демократами покинув Тайвань.
Про це повідомляє у середу, 3 серпня, The Washington Post.
Візит спікерки Палати представників США викликав запеклу реакцію Китаю, який вважає дипломатичні візити спробою легітимації руху за незалежність Тайваню.
Візит став випробуванням дипломатичної стійкості Тайваню й можливості дати зрозуміти іншим країнам світу, що вони також можуть продемонструвати підтримку тайванської демократії.
Далі спікерка продовжить турне Азією. З Тайваню вона прямує спершу до Південної Кореї, далі – Японії.
Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. Китай у зв’язку з її приїздом викликав посла США та оголосив військові навчання навколо Тайваню.
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