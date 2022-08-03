“Я не хочу владу образити. Я просто хочу повернути свою дитину”: як рідні полонених захисників Зміїного борються за їх повернення. ВІДЕО

Від 24 лютого, коли після тривалої атаки на острів Зміїний російським військам таки вдалося його захопити, більшість оборонців Зміїного залишається в полоні.

Весь цей час, тобто вже понад п’ять місяців, їхні родини не отримували від них жодної звістки.

Раніше, коли під час обмінів полоненими дехто із захисників Зміїного повертався додому, вони могли бодай щось розповісти про своїх побратимів, які там залишилися. Щонайменше, що вони живі. Втім, таких повернень – а отже, й новин – не було вже давно.

У новому відео “Новинарні” рідні полонених морських піхотинців та прикордонників зі Зміїного розповідають про те, як вони борються за визволення своїх чоловіків, братів та синів із російського полону. А також про те, навіщо вони це роблять, якщо влада закликає не розголошувати інформацію про наших полонених.

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