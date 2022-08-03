ДБР прийшло з обшуками на телеканал депутата-зрадника Ковальова

Працівники державного бюро розслідувань проводять обшуки у приміщенні “4 каналу”, який належить народному депутату Олексію Ковальову, підозрюваному у державній зраді та пособництві Росії.

Про це повідомляє у середу, 3 серпня, пресслужба ДБР.

“Також слідчі дії проходили у його помічника та службових осіб телеканалу”, – ідеться у повідомленні.

У ДБР зазначили, що управління корпоративними правами каналу ухвалою слідчого судді передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

За інформацією ДБР, Ковальов вивозив з Херсонщини продукти до тимчасово окупованого Криму, завозив звідти паливно-мастильні матеріали для росіян, віддав для розміщення російських військ санаторій у Голій Пристані.

У квітні було відкрито кримінальне провадження щодо Ковальова, який після повномасштабного вторгнення Росії перебуває на тимчасово захопленій території Херсонської області і допомагає російським військам. На початку липня Ковальов обійняв посаду так званого “заступника голови” у незаконно створеному росіянами “уряді Херсонської області”.

Читайте також:

Окупанти “понизили” в посаді колаборанта Ковальова