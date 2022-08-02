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“ЗСУ готові перетворити ніч на день”: Резніков подякував США за новий пакет допомоги

02/08/2022 10:20

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував США за надання нового пакету допомоги у сфері безпеки у розмірі 550 мільйонів доларів.

Про це глава оборонного відомства написав на сторінці у твітері у вівторок, 2 серпня.

“Новий пакет військової допомоги від США – це ще одна інвестиція в безпеку східного флангу НАТО та підтримку демократії в ЄС. Наші артилеристи готові перетворити ніч на день, щоб вигнати російських загарбників з України! Дякую президенту США Джо Байдену та міністру оборони США Ллойду Остіну за ваше лідерство і всьому американському народу”, – написав Резніков.

Як писала “Новинарня“, США 1 серпня оголосили про новий пакет військової допомоги на 550 мільйонів доларів для України. Він “включатиме більше боєприпасів для передових ракетних систем високої мобільності, відомих як HIMARS, а також боєприпасів” для артилерії.

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