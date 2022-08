“ЗСУ готові перетворити ніч на день”: Резніков подякував США за новий пакет допомоги

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував США за надання нового пакету допомоги у сфері безпеки у розмірі 550 мільйонів доларів.

Про це глава оборонного відомства написав на сторінці у твітері у вівторок, 2 серпня.

“Новий пакет військової допомоги від США – це ще одна інвестиція в безпеку східного флангу НАТО та підтримку демократії в ЄС. Наші артилеристи готові перетворити ніч на день, щоб вигнати російських загарбників з України! Дякую президенту США Джо Байдену та міністру оборони США Ллойду Остіну за ваше лідерство і всьому американському народу”, – написав Резніков.

The new military aid package from 🇺🇸 is another investment in the security of NATO's eastern flank&support for democracy in EU. Our artillerymen are ready to turn night into day to expel the russian invaders from 🇺🇦!Thank you @POTUS & @SecDef for your leadership & all 🇺🇸 people! pic.twitter.com/C4qaz5LxY4

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 2, 2022