США оголосили про вміст нового пакету військової допомоги Україні

Джон Кірбі

Білий дім офіційно повідомив про виділення Україні пакету військової допомоги та розкрив його зміст.

У меморандумі, який датований 1 серпня, сказано президент США делегує державному секретарю повноваження спрямовувати суму в обсязі до 550 мільйонів доларів на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту й підготовку, щоб надати допомогу Україні.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі розкрив зміст нового пакету, що обговорювався зокрема під час телефонної розмови представників України і США раніше в понеділок.

“В оголошеному сьогодні пакеті будуть додаткові снаряди для високомобільних вдосконалених ракетних систем HIMARS, а також боєприпаси для артилерії калібру 155 міліметрів, яка вже була передана Україні”, – сказав Кірбі.

Ідеться про 75 тисяч снарядів калібру 155 мм.

За словами Кірбі, це вже 17-й пакет військової допомоги адміністрації Джо Байдена Україні, який виділяється президентськими указами із запасів армії США. Їхня загальна вартість становить понад 8 мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше цього для стало відомо, що ще чотири HIMARSи прибули в Україну.

Читайте також:

Єрмак, Кулеба та Залужний переговорили з Блінкеном, Салліваном та Міллі