Єрмак, Кулеба та Залужний переговорили з Блінкеном, Салліваном та Міллі

Фото: Генштаб ЗСУ

У межах постійного діалогу керівник офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провели телефонну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, радником Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Про це повідомила пресслужба ОПУ в понеділок, 1 серпня.

“Представники України проінформували американську сторону про оперативну обстановку та потреби нашої армії”, – йдеться в лаконічному повідомленні пресслужби Банкової.

Андрій Єрмак, Дмитро Кулеба та Валерій Залужний відзначили “вагомий внесок Сполучених Штатів у посилення обороноздатності України”.

“Андрій Єрмак і Джейкоб Салліван погодилися з необхідністю організувати найближчим часом розмову лідерів України та США – Володимира Зеленського та Джозефа Байдена”, – повідомили в ОПУ.

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