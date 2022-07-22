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“Стукаю по дереву”: генерал Міллі каже, що росіяни не знищили жодного переданого Україні HIMARSy

22/07/2022 10:03

Армія Росії ще не знищувала американські ракетні системи HIMARS, якими Збройні cили України б’ють по цілях у тилу окупантів.

Про це заявив на пресконференції після четвертої зустрічі “Рамштайн” голова Комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає “Ліга”.

Міллі зазначив, що крім HIMARS від США, Україна отримує далекобійну артилерію і від інших країн, наприклад, від Великої Британії.

“На сьогодні ці системи не знищені росіянами, я стукаю по дереву щоразу, коли говорю щось подібне”, – сказав він.

Генерал додав, що українці дуже ефективно використовують HIMARS та аналогічні системи. За його словами, Україна має “відмінних артилеристів”.

Він також зазначив, що зараз ЗСУ мають вогневий ешелон від глибокого до ближнього бою. Для дальньої дистанції використовуються HIMARS додатково до гаубиць М777, для середнього – М109, для ближнього – артилерія калібру 105-мм та міномети.

Додамо, що російська пропаганда перейшла від фейків про “закупівлю” озброєння до фейків про її “знищення”. Так, Міноборони РФ кілька раз заявляло про нібито знищення HIMARS. Однак ніяких доказів цьому росіяни не надавали.

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