Уряд затвердив порядок видачі мандата на капеланську службу в ЗСУ

Кабінет Міністрів затвердив Положення про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності.
Про це у вівторок, 2 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
“Затверджено Положення про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності, яким визначено організацію роботи, пов’язаної з видачею мандата, порядок виготовлення та видачі мандатів та їх дублікатів.
Затверджено зразок бланка мандата та його опис”, – написав він.
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