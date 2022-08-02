Уряд затвердив порядок видачі мандата на капеланську службу в ЗСУ

Ілюстративне фото

Кабінет Міністрів затвердив Положення про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності.

Про це у вівторок, 2 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Затверджено Положення про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності, яким визначено організацію роботи, пов’язаної з видачею мандата, порядок виготовлення та видачі мандатів та їх дублікатів.

Затверджено зразок бланка мандата та його опис”, – написав він.

Читайте також:

“Ми терпимо до пори до часу”: Епіфаній прокоментував закон про капеланів і протистояння з РПЦвУ