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“Ми терпимо до пори до часу”: Епіфаній прокоментував закон про капеланів і протистояння з РПЦвУ

19/12/2021 19:39

Із закону про військових капеланів викреслили пряму заборону для священників Московського патріархату служити ЗСУ, однак українські військовослужбовці і так не допустять до себе священників РПЦвУ. А ПЦУ терпить Московську церкву “до пори до часу”.

Як передає “Новинарня“, таку думку висловив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський Епіфаній (Думенко) в інтерв’ю “Радіо Свобода“.

“Ми йшли довгих більше п’яти років до прийняття цього закону. Було понад десять законопроєктів. Але вони не задовольняли церкви й релігійні організації в Україні, які мають своїх капеланів. В українській армії близько 80% капеланів – це капелани Православної церкви України. Тому ми вдячні Верховній Раді, що нарешті зуміли прийняти відповідний законопроєкт”, – сказав глава ПЦУ.

“Там було чітко прописано в законопроєкті, що священники церков, духовний центр яких знаходиться в країні-агресорі, не можуть опікуватися військовослужбовцями. Але це було викреслено. І заради блага, заради єдності закон був прийнятий”, – зазначив Блаженніший Епіфаній.

“…З другого боку, ви знаєте, наші військовослужбовці зараз не приймуть російського священника у свої лави. [Адже] є маса прикладів у відкритому доступі, як вони (священники РПЦвУ) благословляли ватажків і цих [бойовиків], які нищили наших військових… Як ці священники працювали на агресора”, – сказав предстоятель Помісної церквию.

“Таких випадків дуже й дуже багато. І тому не місце російським священникам в українській армії під час війни – реальної війни, яка відбувається”, – наголосив митрополит Епіфаній.

Відповідаючи на запитання, чому з України не виганяють Московський патріархат, глава ПЦУ пояснив, чому, на його думку, зараз не доцільні такі різкі кроки.

“Ми живемо в стані війни. І тому ми не маємо права відкривати ще один – внутрішній релігійний – фронт.

Ми бачимо намагання Російської церкви це робити. Бо коли громада визначається з переходом [з МП в ПЦУ], штучно створюється картинка, привозяться люди, які влаштовують бійки і різні провокації. Це робиться, щоб показати світові, шо в Україні немає свободи віросповідання. Але це насправді не так.

Ми маємо зовнішній фронт боротьби з агресором – Росією, ми маємо внутрішній фронт боротьби з цією небезпечною хворобою, але ми як церква зараз не маємо права відкривати ще один релігійний фронт“, – сказав Блаженніший.

Водночас він наголосив, що така ситуація не буде постійною.

Ми терпимо до пори до часу. Але прийде той час, коли з тих українців, які зараз перебувають у духовній омані, ця пелена спаде. Всі об’єднаються навколо Києва, і ми, всі українці, будемо в єдиній помісній Православній церкві – служити Богові й виключно інтересам українського народу”, – зазначив предстоятель Помісної церкви.

Також він зазначив, що “закон про перейменування УПЦ на “РПЦ в Україні” не виконується, але прийде час, коли він буде виконуватися”.

“Частково не виконується наказ Міністерства культури про перейменування, і зараз це питання розглядається в Конституційному Суді…” – сказав Епіфаній.

Як інформувала “Новинарня“, 30 листопада 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про військових капеланів.

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