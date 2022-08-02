Росіяни завдали ракетного удару по Червоноградському району Львівщини, – ОВА

Російські військові завдали ракетного удару по Червоноградському району Львівської області.
Про це о 18:55 у вівторок, 2 серпня, повідомив глава ЛьвівОВА Максим Козицький в телеграмі.
“Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару. Оперативні служби виїхали на місце. Деталі згодом”, – йдеться в повідомленні.
2 серпня повітряна тривога у Львівській області тривала із 17:13 по 18:32.
О 17:56 голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що над цією областю сили Протиповітряної оборони ЗСУ збили дві ворожі ракети.
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