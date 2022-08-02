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У Бродах попрощалися з екіпажем Мі-8, який поліг у боях за небо Донеччини

02/08/2022 09:57

У Бродах на Львівщині попрощалися з екіпажем вертольота Мі-8, який поліг у боях на Донеччині 13 липня – майором Євгеном Копотуном, старший лейтенантом Назарієм Кролем, капітаном Богданом Лозовим. 

Церемонія прощання відбулася в понеділок, 1 серпня, інформує 16-та окрема бригада армійської авіації “Броди”.

Зазначається, що бойовий виліт екіпажу був 13 липня 2022 року.

“При виконанні бойового польотного завдання з відсічі збройної агресії російської федерації в районі населеного пункту Пречистівка Донецької області,  загинув екіпаж вертольоту Мі-8”, – йдеться в повідомленні. 

У складі екіпажу були:

  • командир екіпажу – майор Копотун Євгеній Володимирович,
  • льотчик-оператор – старший лейтенант Кріль Назарій Романович,
  • бортовий авіаційний технік – капітан Лозовий Богдан Віталійович.

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