У Бродах попрощалися з екіпажем Мі-8, який поліг у боях за небо Донеччини

У Бродах на Львівщині попрощалися з екіпажем вертольота Мі-8, який поліг у боях на Донеччині 13 липня – майором Євгеном Копотуном, старший лейтенантом Назарієм Кролем, капітаном Богданом Лозовим.
Церемонія прощання відбулася в понеділок, 1 серпня, інформує 16-та окрема бригада армійської авіації “Броди”.
Зазначається, що бойовий виліт екіпажу був 13 липня 2022 року.
“При виконанні бойового польотного завдання з відсічі збройної агресії російської федерації в районі населеного пункту Пречистівка Донецької області, загинув екіпаж вертольоту Мі-8”, – йдеться в повідомленні.
У складі екіпажу були:
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