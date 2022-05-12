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У Миколаєві попрощалися з морськими авіаторами Ігорем Бедзаєм та Сергієм Мущицьким

12/05/2022 15:41

У Миколаєві віддали останні військові почесті полковнику Ігорю Бедзаю та капітану Сергію Мущицькому — членам екіпажу вертольота Мі-14 нашої морської авіації, збитого 7 травня російською ракетою.

Про це у четвер, 12 травня, пише “Армія.Інформ”.

Попрощатися з українськими авіаторами, які віддали своє життя за мирне небо над Україною та за визволення нашої землі від російського агресора, прийшли рідні та близькі, бойові побратими, представники інших військових частин та органів управління.

“Небо завжди було їхнім покликанням. Вони і зараз з неба дивляться на нас. Сьогодні біль втрати побратимів із рідними і близькими розділяють всі Військово-Морські Сили, воїни Збройних Сил України, увесь наш народ”, – сказав на церемонії прощання колега загиблих. 

Присутні на церемонії військовослужбовці також запевнили, що помста за кожного нашого полеглого воїна, за кожного нашого співвітчизника, вбитого загарбниками, за сльози дітей і матерів уже настигає окупантів, і українські військові не зупиняться до визволення останнього метра нашої землі, знищення останнього окупанта.

Поховали морських авіаторів на одному з місцевих кладовищ із відданням усіх почестей захисникам.

Додамо, що 11 травня президент України Володимир Зеленський своїм Указом присвоїв звання Героя України заступнику командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з авіації полковнику Ігорю Бедзаю (посмертно).
Нагорода присвоєна за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

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