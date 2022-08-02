ППО збила дві ракети над Вінниччиною

Протиповітряна оборона ЗСУ збила дві ракети над Вінниччиною.
Про це надвечір у вівторок, 2 серпня, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
“Дві ракети над Вінницькою областю збила ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою “Повітряної тривоги”!”, – написав він.
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