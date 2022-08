Guns 4 Ukraine: Маямі передає Ірпеню викуплену в громадян США вогнепальну зброю

Американське місто Маямі (штат Флорида) передасть Ірпеню Київської області 167 одиниць вогнепальної зброї.

Про це у вівторок, 2 серпня, повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Викуплена у американців стрілецька зброя вирушить до України цього тижня.

Маркушин наголосив, що “в історії міжнародного партнерства України та США це прецедент”.

За його словами, зараз завершується юридична процедура передачі зброї. Вже отримано відповідну ліцензію та необхідні дозволи.

“Навесні ми звернулися до наших міжнародних партнерів з проханням про допомогу в боротьбі з російським агресором. У червні, у відповідь на наше прохання, з ініціативи комісара поліції Маямі Кена Рассела було проведено акцію з викупу зброї у містян під назвою Guns 4 Ukraine.

“Тим, ​​хто бажає здати непотрібну зброю, пропонували грошову винагороду у розмірі від 50 до 200 доларів за одиницю”, – повідомив міський голова.

До викуплених пістолетів і автоматів поліцейські Маямі додали і конфісковану зброю.

Our Guns 4 Ukraine Gun Buy-Back event was a success. Here’s a message from @MoralesMiamiPD and @kenforflorida with an overview from today. pic.twitter.com/4Hh86qfXZL

— Miami PD (@MiamiPD) June 18, 2022