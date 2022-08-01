Артилерія ЗСУ знищила склад боєприпасів у Скадовську

Артилерія Збройних сил України знищила ворожий склад боєприпасів у тимчасово зайнятому ворогами Скадовську Херсонської області.
Про це йдеться у вечірньому зведенні у понеділок, 1 серпня, оперативного командування “Південь”.
“На Херсонщині влучною роботою нашої артилерії знищено ще один склад з ворожими боєприпасами в Скадовську”, – йдеться в повідомленні.
Як писала “Новинарня“, у квітні в Скадовську загарбники познімали українські прапори.
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