Артилерія ЗСУ знищила склад боєприпасів у Скадовську

Артилерія Збройних сил України знищила ворожий склад боєприпасів у тимчасово зайнятому ворогами Скадовську Херсонської області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні у понеділок, 1 серпня, оперативного командування “Південь”.

“На Херсонщині влучною роботою нашої артилерії знищено ще один склад з ворожими боєприпасами в Скадовську”, – йдеться в повідомленні.

Як писала “Новинарня“, у квітні в Скадовську загарбники познімали українські прапори.

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