У Скадовську загарбники познімали українські прапори

У Скадовську на Херсонщині військові Російської Федерації зняли прапори України з будівлі міськради в центрі міста і почепили свої “триколори”.
Про це вранці в п’ятницю, 15 квітня, повідомив міський голова Олександр Яковлєв.
Він наголосив, що такі дії російських військ означають, що надалі РФ несе повну відповідальність за все, що відбувається в місті та громаді.
“Скадовська міська рада не буде співпрацювати з окупантами, тому від сьогодні жоден працівник виконкому не буде працювати в будівлі під ворожим прапором. Незалежно від зовнішніх обставин та перебування на посаді наше служіння Україні, рідному місту та своїй громаді продовжується”, – написав Яковлєв.
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