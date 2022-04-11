Мер Скадовська Яковлєв розповів, як йому вдалося виїхати із захопленого росіянами міста

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв сказав, що зумів проїхати через блокпости російських окупантів, бо його на той момент ще не шукали.
Про це Яковлєв розповів у понеділок, 11 квітня, в коментарі для “Української правди”.
“Сів на автомобіль і проїхав усі блокпости (російських окупантів – ред.). Підкуп від мене не вимагали, подивились документи. На той момент мене ніхто не шукав, тому і проїхав нормально. Я їхав через Мелітополь. Він окупований, але, тим не менше, туди пускають і звідти випускають. Ну, були запитання “куди їду”. Говорив у принципі, що їду в той бік до родини. У принципі, мене оглядали на кожному блокпості. Їх було загалом до 30 на шляху зі Скадовська”, – говорить пан Олександр.
Яковлєв сказав, що на блокпостах у Запорізькій області стоїть багато бойовиків незаконного збройного формування так званого “ДНР”, тож вони не надто уважно перевіряли документи.
Також він розповів, що ситуація в місті “більш-менш” нормальна, і в крамницях є деякі основні категорії товарів, зокрема борошно і цукор, які виробляють місцеві підприємства.
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