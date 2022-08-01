РФ корегує плани наступу на Донбасі, щоб зміцнити угрупування на півдні, – розвідка Британії

Російська Федерація вочевидь вирішила скорегувати свої плани наступальної операції на Донбасі, відчувши потребу зміцнити угрупування на півдні.
Про це в понеділок, 1 серпня, інформує пресслужба міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Протягом останніх чотирьох днів, зазначають в огляді, сили РФ намагалися здійснювати тактичні наступальні дії в районі Бахмута, але просуваються дуже повільно.
“Як повідомляли українські органи влади минулого тижня, Росія, схоже, переміщує значні сили з півночі Донбасу на південь України.
Ймовірно, Російська Федерація корегує оперативний задум наступу на Донбасі після того, як не змогла добитися вирішальних оперативних проривів згідно з тим планом, за яким діяла з квітня.
Зараз, схоже, фронт на Запоріжжі визначили як вразливу ділянку, яку потрібно посилити”, – зазначає розвідка Британії.
Читайте також:
Британія передасть Україні два протимінні кораблі
Глава MI6 Мур вважає, що Росія “от-от вичерпає потенціал” в Україні
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!