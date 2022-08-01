РФ корегує плани наступу на Донбасі, щоб зміцнити угрупування на півдні, – розвідка Британії

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Російська Федерація вочевидь вирішила скорегувати свої плани наступальної операції на Донбасі, відчувши потребу зміцнити угрупування на півдні.

Про це в понеділок, 1 серпня, інформує пресслужба міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Протягом останніх чотирьох днів, зазначають в огляді, сили РФ намагалися здійснювати тактичні наступальні дії в районі Бахмута, але просуваються дуже повільно.

“Як повідомляли українські органи влади минулого тижня, Росія, схоже, переміщує значні сили з півночі Донбасу на південь України.

Ймовірно, Російська Федерація корегує оперативний задум наступу на Донбасі після того, як не змогла добитися вирішальних оперативних проривів згідно з тим планом, за яким діяла з квітня.

Зараз, схоже, фронт на Запоріжжі визначили як вразливу ділянку, яку потрібно посилити”, – зазначає розвідка Британії.

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