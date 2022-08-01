Британія передасть Україні два протимінні кораблі

Вадим Пристайко

У Великій Британії проходить навчання велика група військових моряків, яких готують до управління протимінними кораблями. Два з них невдовзі готують передати ВМС ЗС України.

Про це повідомив в ефірі Суспільного посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, передає “Укрінформ”.

“Велика Британія продовжує підтримувати Україну в протистоянні з російськими загарбниками, в тому числі готується передати нашій державі кілька військових кораблів. На одному з них я недавно побував”, – зазначив Пристайко.

За його словами, на кораблі зараз проходять навчання наші військові.

“Після початку повномасштабної війни в Україні наші пріоритети зрушилися – потрібні протимінні кораблі. Два – це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо. Це бойові кораблі, які знаходяться на озброєнні військово-морських сил Її Величності”, – зауважив дипломат.

Ці кораблі оновлять, оснастять спеціальним обладнанням, яке необхідне Україні, уточнив він.

Посол України додав, що програма підтримка ВМС України є частиною постійного зобов’язання Сполученого Королівства підтримувати Україну в її боротьбі проти неспровокованого вторгнення Росії і передбачає понад 2,3 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги, включає понад 5 тис. одиниць легкого протитанкового засобу нового покоління NLAW та реактивних системи залпового вогню M270.

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