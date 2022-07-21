Глава MI6 Мур вважає, що Росія “от-от вичерпає потенціал” в Україні

Річард Мур. Фото: АА

Розвідка Сполученого Королівства вважає, що російські військові, ймовірно, зроблять певну операційну паузу в найближчі кілька тижнів.

Про це в четвер, 21 липня, заявив глава МІ6 Річард Мур, інформує Sky news.

На його думку, це дасть Україні ключову можливість завдати удару у відповідь.

“Я думаю, що вони ось-ось вичерпають потенціал. Наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати живу силу протягом наступних кількох тижнів”, – сказав Мур на Аспенському форумі безпеки в Колорадо (США).

“Їм доведеться зробити певну паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь” – зазначив глава МІ6.

В останні кілька тижнів військові експерти заявляли, що втрати з обох сторін стають неприйнятними і можуть призвести до сповільнення конфлікту.

Читайте також:

Сотні дронів, десятки артсистем, 1,6 тис. одиниць протитанкової зброї: Британія оголосила про передачу озброєння ЗСУ