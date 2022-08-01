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На Сумщині контррозвідка затримала ворожих агентів, що збирали дані про дислокацію ЗСУ на прикордонні. ВІДЕО

01/08/2022 13:46

Контррозвідники Служби безпеки України знешкодили двох ворожих агентів, які шпигували на прикордонній території Сумської області.

Про це в понеділок, 1 серпня, інформує пресцентр СБУ.

“Зловмисники збирали інформацію щодо місць дислокації, кількості військових та озброєння, а також наявних укріплень українських Сил оборони.

За оперативною інформацією, ці дані ворог планував використати для можливого переправлення на територію регіону диверсійно-розвідувальних груп”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, двоє чоловіків були завербовані російськими спецслужбами під час повномасштабного вторгнення в Україну. Вони інформували своїх кураторів щодо ситуації у прикордонні.

Зловмисники здійснювали фото- і відеофіксацію військових об’єктів та передавали файли із прив’язкою до місцевості працівникам ФСБ.

Для комунікації між собою та передачі даних ворогу застосовували заходи конспірації та заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами комунікації з російськими кураторами.

Зараз слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Україна

На Сумщині контррозвідка затримала ворожих агентів, що збирали дані про дислокацію ЗСУ на прикордонні. ВІДЕО

Контррозвідники Служби безпеки України знешкодили двох ворожих агентів, які шпигували на прикордонній території Сумської області. Про це в понеділок, 1 серпня, інформує пресцентр СБУ. “Зловмисники збирали інформацію щодо місць...

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