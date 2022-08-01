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“Мер” Севастополя заявив, що місто стало “прифронтовим”

01/08/2022 16:32

Російський глава Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що місто стало “прифронтовим” зі “всіма можливими наслідками”.

Про це він сказав на апаратній нараді у понеділок, 1 серпня, коментуючи запровадження у місті “жовтого” рівня терористичної небезпеки, пише “Крим.Реалії”.

“Ставимося до цієї роботи серйозно. Не те, що ми якісь папірці пишемо три години, щоби кудись доповісти. (…) Усі дії робимо: інструктажі, перевірки, обходи. Це взагалі корисно в принципі, а в цей час ще й важливо. Правоохоронні органи розбираються з причинами того, що сталося, проте треба чітко розуміти, що Севастополь – це прифронтове місто з усіма наслідками, що випливають“, – заявив Развожаєв.

Додамо, що вранці 31 липня Развожаєв заявив, що “безпілотник ЗСУ” атакував штаб Чорноморського флоту Росії.
За його словами, постраждали шестеро людей – співробітники штабу. Загиблих немає. У зв’язку з інцидентом у Севастополі скасували всі заходи до російського Дня ВМФ.

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